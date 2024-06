Einer der letzten beiden Meereszoos Oliver Wnuk engagiert sich gegen Duisburger Delfinarium

„Ein Betonbecken kann niemals eine Heimat für Delfine sein“, teilt Peta mit. Die komplexen Sozialverbände, in denen Delfine leben, könnten so in der Art in den Becken nicht nachgestellt werden. Zudem schwimmen Delfine in der freien Wildbahn täglich bis zu 100 Kilometer, jagen gemeinsam, spielen in den Wellen. Die „Zwangsvergesellschaftung“ in den Zoos sowie die Enge und Eintönigkeit würden bei den Tieren hingegen zu Stress, Aggressionen und Krankheiten führen, heißt es von Peta.