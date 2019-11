Treffen im Steinhof : Oliver Wittke zu Gast beim CDU-Parteitag

Oliver Wittke wird am Samstag das Grußwort sprechen. Foto: Hans-Jürgen Bauer/Hans-Juergen Bauer

Duisburg Beim Kreisparteitag der Christdemokraten im Steinhof stehen Neuwahlen des Vorstands an.

(mtm) Wenn sich die Delegierten der Duisburger CDU am Samstagmorgen um 10 Uhr im Huckinger Steinhof zusammenfinden, wird es noch nicht um den Kommunalwahlkampf im nächsten Jahr gehen. Die Wahl am 13. September 2020 ist aber zumindest in den Ortsverbänden der Duisburger CDU derzeit ein Thema, denn dort werden bereits die Kandidaten für den Stadtrat und die Bezirksvertretungen aufgestellt. Die endgültige Entscheidung über die Kandidatenlisten fällt dann ein weiterer Kreisparteitag im Februar kommenden Jahres.