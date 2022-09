Unsere Woche in Duisburg : Die Rückkehr der Schlange

An den Duisburger Tankstellen bildeten sich am Mittwochabend lange Schlangen. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Meinung Duisburg Neun-Euro-Ticket und Spritpreisbremse sind Geschichte, das Pendlerleben wird wieder teurer und verwirrender. Das führte in dieser Woche in Duisburg zu Alltagssituationen, die einen Sommer lang in Vergessenheit geraten waren.

Wer in dieser Woche in der Stadt unterwegs war, konnte Phänomene beobachten, die in den vergangenen Monaten schon ausgestorben wirkten. Vor dem DVG-Servicecenter am Hauptbahnhof begann das bereits am Dienstag. Viele Meter lang standen die Menschen dort an. Personalausweis und EC-Karte wurden vorbereitet, der für sich selbst passende Tarif ausgewählt. Vorbei die Zeit, in der jeder einfach nur ein Neun-Euro-Ticket für alles kaufen konnte. Ohne Aufwand, ohne Frage nach Verbundsgrenzen. Zurück in Gebieten, die in etwa so logisch und großflächig aufgeteilt sind wie einst das Heilige Römische Reich.

Am Mittwochabend hatte sich das Phänomen der Schlange bereits ausgeweitet. Nun standen die Duisburger nicht mehr nur an, sie saßen an, während sie in ihren Autos auf einen der begehrten Zapfhahnplätze warteten. Denn während der Spritpreis in den vergangenen drei Monaten zwar immer noch hoch war, aber eben auch künstlich tief und recht stabil gehalten worden war, lief auch diese Maßnahme zum Donnerstag aus. Und Schnelligkeit hatten die Ölkonzerne gelernt. Während das Senken der Spritpreise zum Juli noch langsam und stetig vonstattenging, passten sich die Tankstellenanzeigen noch in der Nacht blitzschnell an die neue Realität an. 30 Cent Rabatt ist weg? Also kostet der Sprit nun sofort 36 Cent mehr. Konzernlogik.

Was bleibt nun von diesen drei „Sparpreis“-Monaten? Für Autofahrer vermutlich nicht viel. Dauerhaft gesenkte Spritpreise wird es so schnell nicht wieder geben. Auch ohne Krise: Das Tanken wird auf Dauer eher teuer bleiben. Hoffnung gibt es hingegen für die vielen Duisburger, die auf den ÖPNV angewiesen sind. Weniger, was den Komfort angeht. Die neuen Bahnen werden wohl erst geliefert, wenn an sie schon niemand mehr denkt. Aber einen Neun-Euro-Ticket-Nachfolger, so heißt es aus Berlin, soll es nun doch bald geben. Noch ist vieles unklar, nur teurer wird er auf jeden Fall werden.