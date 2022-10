Kultur in Duisburg : „Offenes Atelier“ steuert auf Rekord-Ausgabe zu

Das Künstler-Paar Susan und Jörn Kempfer im Hafenkult. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Halbzeit beim „Offenen Atelier“ in Duisburg: Am vergangenen Wochenende waren rund 110 Künstlerinnen und Künstler mit von der Partie. Das hatten sie zu bieten.

Von Olaf Reifegerste

Zum 19. Mal veranstaltet das Kulturbüro der Stadt Duisburg die Veranstaltungsreihe „Offenes Atelier“. Die diesjährige Ausgabe, die wieder an zwei Wochenenden hintereinander stattfindet, scheint die wohl größte in ihrer Geschichte zu werden. Waren es an diesem Wochenende 30 Ateliers mit rund 110 Künstlern in neun Stadtteilen, die an den Start gingen, sind es nächstes Wochenende 24 Ateliers mit gut 80 künstlerisch Aktiven in zwölf Duisburger Stadtteilen.

Seit 2010 befindet sich im Duisburger Parallelhafen das Atelierhaus Hafenkult. Das ehemalige Speditionsgebäude aus den 1970er Jahren bietet derzeit 19 dort ansässigen Künstlerinnen und Künstlern auf drei Etagen Raum für kreatives Schaffen und gegenseitigen Austausch. Unter dem Titel „So sieht das jetzt aus“ machten sieben Hafenkult-Mitglieder jetzt erstmals ihre Arbeiten öffentlich. Mit dabei waren unter anderem die Kommunikations- und Interiordesignerin Britta Pasche, welche stoffliche Wandarbeiten (darunter eine mit dem witzigen Titel „Seniorendisko“) präsentierte, und das Künstler-Ehepaar Susan und Jörn Kempfer, die eine große Bild-Installation, bestehend aus Holzkasten, Malerei, Plastiken und verschiedenen Materialien, zu einer metaphorischen „Erkenntnismaschine“ – so deren Titel – zusammenbauten.

Seit Juli des Jahres gehört die Malerin und Grafikerin Kerstin Phoa zum Hafenkult-Team. Sie malt Aquarelle, die teils unterwegs entstanden, aber auch großformatige Bilder in Öl. Eines davon trägt den Titel „Auf der Suche nach der letzten Zahl vor unendlich“. Dagegen sind die in den Bereichen experimentelle Druckgrafik und Trickfilm agierende Fee Brandenburg sowie die Malerin Katrin Roth schon seit Anbeginn von Hafenkult, sprich seit zwölf Jahren dabei. Letztere hat nun beim Offenen Atelier den Verkauf ihres neuesten Kunstkalenders „Nordic Landscape 2023“ gestartet. Als Gastkünstlerin präsentierte Christiana Krebs individuelle handgemachte Unikate in Keramik.

Im 1980 eröffneten städtischen Künstler- und Atelierhaus Goldstraße unterhalten augenblicklich 14 Künstlerinnen und Künstler ein Atelier. Sie alle waren am Wochenende ebenso vor Ort, wie die von Stacey Blatt als Gastkünstlerin eingeladene Barbara Koxholt. Blatts neueste Kunst sind Textilarbeiten unter dem Titel „LA Freeway“ und zeigen Autobahnknotenpunkte in Los Angeles. Blatt: „Der sogenannte Spaghetti-Knoten in Duisburg am Autobahnkreuz Kaiserberg sieht dagegen nur ganz nett aus.“

In der Galerie auf der ersten Etage der Goldstraße platzierten die dort ansässigen Künstlerinnen Kerstin Müller-Schiel und Ulrike Waltemathe Objekte und Malerei in einer Ausstellung „Kleinod“. Eine besonders witzige Korrespondenz schufen die beiden mit der teilglasierten Keramik-Skulptur „Smoker“ (Müller-Schiel) einerseits und den „Kippenportraits“ (Waltemathe), bestehend aus Papier und Aquarellfarbe andererseits.

Das seit 1987 bestehende Kultur- und Freizeitzentrum Rheinhausen (kurz: KFZ-Rheinhausen genannt) beherbergt zurzeit 15 Künstlerinnen und Künstler. Beim diesjährigen Offenen Atelier kamen drei Gastkünstlerinnen hinzu, darunter die Fotografin und „Paste-up“-Künstlerin Gianna Reich, die auf Einladung von Elisabeth Höller auf deren Atelieretage ihre Kunst zeigen konnte. Ihr Markenzeichen ist der „Dellephant“, den sie sich sogar auch als Tattoo auf ihren rechten Unterarm hat stechen lassen. Mitgebracht hatte sie aber auch ihren neuen Kalender „quick & dirty“ für das Jahr 2023 mit Schnappschüssen aus Duisburg und dem Ruhrgebiet.