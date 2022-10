Kultur in Duisburg : „Offenes Atelier“ stellt mit mehr als 190 Künstlern einen Rekord auf

Alexander Voß im Atelierhaus in Baerl. Foto: Olaf Reifegerste

Duisburg Was sich zur Halbzeit beim „Offenen Atelier“ bereits angedeutet hatte, realisierte sich in der Durchführung der zweiten Hälfte nun an diesem Wochenende: Die 19. Ausgabe der Veranstaltung stellte mit insgesamt über 190 teilnehmenden Künstlern einen neuen Rekord auf.

Im am 6. November 1982 von der Stadt Duisburg eröffneten Atelierhaus Baerl wohnen (bis auf Alexander Voß) und arbeiten derzeit drei Künstlerinnen (Sigrid Beuting, Gabriella Fekete und Claudia Sper) und ein Künstler (siehe ebenda). Der 1960 in Mülheim an der Ruhr geborene Voß ist seit 1994 Teil dieser Hausgemeinschaft. Das Jahr 2022 war für ihn ein in vielerlei Hinsicht sehr erfolgreiches. Im April erhielt er im Rahmen des Rettungsprogramms „Neustart Kultur“ des Bundes nämlich eine Förderung, mit der er begann, alle seine Werke zu archivieren und damit einen Nachlass zu schaffen. Im Rahmen des Offenen Ateliers öffnete er für die Besucherinnen und Besucher seine noch in Arbeit befindliche „Schatztruhe“ und ließ diese einen Blick in die „Artothek“, wie er sein Werkarchiv nennt, werfen. Im September wiederum wurde ihm eines von zehn CityARTists-Stipendien vom NRW-Kultursekretariat zuerkannt. Zu guter Letzt in diesem Jahr wird ihm am 4. Dezember der diesjährige „Ruhrpreis für Kunst und Wissenschaft der Stadt Mülheim an der Ruhr“ verliehen.

Die 2008 in das Baerler Atelierhaus eingezogene Materialkünstlerin Claudia Sper ist das jüngste Hausmitglied. Sie liebt die Natur und lebt gern zurückgezogen und abgelegen. Hier in Baerl, sagt die Künstlerin, finde sie Naturverbundenheit und ein Stück noch heile Welt. Dieses Umfeld wirkt stark auf ihre Kunst und wird darin deutlich sichtbar. Sper: „Die Auseinandersetzung mit Transformationsprozessen persönlicher und spiritueller Art ist zum Grundtenor meiner Kunst geworden.“

Lesen Sie auch Kultur in Duisburg : Marienkirche wird zur Konzertstätte

Der auf dem Weidenweg in Kasslerfeld beheimatete Kunstverein Duisburg umfasst mehrere Atelierräume verteilt auf zwei Etagen nebst einer Galerie unterm Dach sowie einem großen Ausstellungsraum im Erdgeschoss als auch verschieden große Ateliers auf dem Hof. Mit 29 Künstlerinnen und Künstlern plus zwei Gästen ist der Kunstverein die diesmal zahlenmäßig größte Einrichtung beim „Offenen Atelier DU 2022“ gewesen.

Gudrun Kleffe, die in Bochum geboren ist, jetzt aber in Moers wohnt, ist erst seit Anfang des Jahres im Kunstverein und hat ihr Atelier im zweiten Stockwerk. Kle-art heißt ihre Internet-Homepage auf der sie ihre Arbeiten porträtiert. Malerei und Grafik, Objekt- und Textilkunst sind ihre künstlerischen Genres, mit denen sie sich beschäftigt. Ihre Arbeiten sind für Wände, den Boden und Ablagen sowie den Raum bestimmt. Ihre Textilarbeiten bestehen aus Stoffen und/oder Fasern. „Stoffe finde ich von der Haptik her sehr interessant“, sagt sie. Und sie liebt helle Farben, vorwiegend Weiß (Kleffe: „Ich bin sehr farblos“), zuweilen aber auch ein kräftiges Rot oder Blau.

Auch die Oberhausener Nicole Tenge, die ihr Atelier auf dem Hof seit März hat, ist diesjährig neu zum Kunstverein gestoßen. Sie ist Malerin und als Kunstform verfolgt sie als Stil Urban Art und Nature Beat. Ihre großflächigen Arbeiten fertigt sie auf dem Boden. Tenge: „Es ist, als wenn du um dein Bild auf dem Boden arbeitend tanzt.“