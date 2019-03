Nach der Sperrung durch die Stadt Duisburg: Offener Ganztag jetzt auf engem Raum

Info

Drei Einrichtungen Die Grundschule an der Böhmer Straße gehört bereits zu den drei städtischen Einrichtungen im Duisburger Süden, in die das Immobilienmanagement Duisburg (IMD) in Brandschutz investiert. Dabei geht es auch um Fluchtwege.

Die provisorischen Treppen am Gebäude, in dem sich die Mensa befindet, werden durch f este Außentreppen ersetzt.

Geplant Weitere Maßnahmen sind an der GGS am See und im Regionalzentrum Süd geplant.