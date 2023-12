Mutmaßlicher Automatensprenger Häftling in Duisburg flüchtet aus Gerichtsgebäude

Einem mutmaßlichen Geldautomatensprenger ist die Flucht aus dem Duisburger Amtsgericht gelungen. Das hat das NRW-Justizministerium dem Landtag in Düsseldorf mitgeteilt. Der Mann war für eine Zeugenaussage in einem anderen Verfahren aus dem Gefängnis in Heinsberg nach Duisburg gebracht worden. Dort gelang ihm die Flucht vermutlich, weil die Tür einer Vorführzelle unverschlossen gewesen sei.