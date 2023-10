Offene Ateliers in Duisburg Ein Fest für die Sinne

Duisburg · Auch in diesem Jahr öffnen Künstlerinnen und Künstler ihre Ateliers an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden. Wir haben einen Rundgang gemacht. Was es zu erleben und zu entdecken gibt.

23.10.2023, 11:27 Uhr

Dorothee Impelmann und ihre jüngste Malarbeit, ein 120 x 120 Zentimeter großes Bild in Mischtechnik im Kunstverein Duisburg. Foto: Olaf Reifegerste

Von Olaf Reifegerste

Es ist die mittlerweile 20. Ausgabe der beliebten und erfolgreichen städtischen Veranstaltungsreihe „Offenes Atelier“, die an diesem Wochenende (21./22. Oktober) begann und am nächsten (28./29.Oktober) endet. Mehr als 170 Künstlerinnen und Künstler der städtischen Kultur- und Freizeitzentren, der städtischen Künstlerhäuser sowie der privaten Ateliers beteiligen sich nach Veranstalterangaben an der „Offenes Atelier DU 2023“.