Service in Duisburg Diese Öffnungszeiten gelten bei der Stadt an Karneval

Der Lesesaal des Stadtarchivs ist am Altweiberdonnerstag geschlossen; der Abendvortrag in der Reihe „Stadtgeschichte donnerstags“ findet aber wie geplant statt. Der Unterricht an der Volkshochschule Duisburg findet am Altweiberdonnerstag wie geplant statt. Die Musik- und Kunstschule bleibt am Veilchendienstag, 13. Februar, geschlossen. Das Studieninstitut der Stadt Duisburg hat am Altweiberdonnerstag sowie am Freitag, 9. Februar, geschlossen. Es findet an beiden Tagen kein Unterricht statt.