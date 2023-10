Pro-Palästina-Demos in Duisburg Oberbürgermeister will auch deutsche Hamas-Unterstützer ausweisen

Auf Facebook schrieb Link am Sonntagabend: „Wir sollten zusätzlich auch allen Terror-Unterstützern, die die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen haben, diese umgehend wieder aberkennen und sie dann ausweisen.“ Wer Terroristen und Gräueltaten an Zivilisten verharmlose und bejubele oder wer Israel das Existenzrecht abspreche, der habe hier nichts zu suchen, so Link. Am Ende seines Beitrags nutzt der Oberbürgermeister mit #duisburgistecht den offiziellen Werbe-Hashtag der Stadt.