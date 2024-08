„Weltoffen, aber nicht blöde“ Duisburger Oberbürgermeister will Afghanistan-Urlauber sanktionieren

In der Debatte um Asylbewerber, die zu Freizeit- oder Urlaubszwecken in ihre Heimatländerreisen, hat sich der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link (SPD) auf die Seite von Joachim Stamp gestellt. Der FDP-Politiker und Migrationsbeauftragte der Bundesregierung hatte am Donnerstag gefordert, die Behörden müssten sicherstellen, dass Menschen, die „bei uns Schutz beantragt haben, aber im Heimatland Urlaub machen, unmittelbar ihren Schutzstatus verlieren und nicht mehr in Deutschland bleiben können.“