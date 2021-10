Verhandlungen in Berlin : Ampel-Koalition – Sören Link sitzt am Verhandlungstisch

Ampel-Koalition – Sören Link sitzt am Verhandlungstisch

Verhandlungen in Berlin

Duisburg/Berlin Mit Bärbel Bas und Sören Link sind bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen in Berlin gleich zwei Duisburger mit von der Partie. Die Partei reagierte entsprechend zufrieden.

Bei den anstehenden Koaltionsverhandlungen mit SPD, Grünen und FDP wird auch Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link aktiv dabei sein. Der stellvertretende Landesvorsitzende der Sozialdemokraten wird in der Arbeitsgruppe „Gute Lebensverhältnisse in Stadt und Land“ vertreten sein. Das teilte die SPD am Mittwoch mit.