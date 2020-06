Altschuldenhilfe : Duisburgs OB wirft der Landesregierung Versagen vor

Duisburg Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link ist im Rahmen einer Kundgebung am Dienstagvormittag die von Armin Laschet geführte Landesregierung scharf angegangen. Er nannte eine Altschuldenlösung für NRW-Kommunen alternativlos und das Gebahren der Landesregierung in dieser Sache blamabel.

Während es vor der Rathaustreppe also außerordentlich gesittet zugeht, finden die Sprecher auf dem Podium scharfe Worte. Vor allem Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link scheint die mittlerweile schon ewig geführte Diskussion um eine mögliche Altschuldenhilfe für die Kommunen leid zu sein. „Das Bild, das die Regierung Laschet in dieser Debatte abliefert, ist blamabel“, sagt Link. „Sie versagt dabei auf ganzer Linie. Eine Altschuldenregelung ist gerade für Nordrhein-Westfalen zwingend notwendig. Es ist ein Skandal, dass die NRW-Landesregierung die Kommunen dabei im Regen stehen lässt.“

Die CDU müsse in dieser Frage endlich aufwachen. Städte wie Duisburg könnten nichts für ihre heutige Lage. „Wir sprechen bei 1,3 Milliarden Euro an Altschulden alleine von rund 600 Millionen Euro für den Aufbau Ost“, sagt Link. „Die hohen Soziallasten, die NRW-Kommunen wie Duisburg mit sich herumtragen würden, seien vor allem dem Strukturwandel geschuldet. Die Sozialpakete und Hilfen des Bundes gerade jetzt in der Krise seien eine tolle Sache, nachhaltige Verbesserungen ließen sich für die Kommunen aber erst erzielen, wenn sie nicht mehr überschuldet seien. Aktuell müsse Duisburg jeden Cent, den es erwirtschafte, direkt bei Banken abgeben, um den Schuldenberg abzubauen.

Ins selbe Horn stößt Duisburgs Verdi-Chef Thomas Keuer. Für die Dienstleistungsgewerkschaft muss die Altschuldenlösung vor allem deshalb her, weil sie weitere Kürzungen in der Daseinsvorsorge und dem Personalbestand der Stadtverwaltungen befürchtet, wenn sich die durch die Corona-Krise schon heute absehbaren Mehrbelastungen in den städtischen Haushalten bemerkbar machen. „Sowohl das Problem der Altschulden als auch die absehbaren neuen Belastungen der Kommunen dürfen nicht durch Kürzungen gelöst werden“, heißt es in einer Mitteilung von Keuer. Im Gegenteil: Es brauche nun Investitionen in Mobilität, Wohnen, Bildung, Klimaschutz und Gesundheitswesen. Gegen die Krise anzusparen, bedeutete die Krise zu verschärfen.