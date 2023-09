OB-Karl-Lehr-Brückenzug in Duisburg Wichtige Nord-Süd-Verbindung wird bis Jahresende gesperrt

Der Neubau des OB-Karl-Lehr-Brückenzuges geht im Herbst in die entscheidende Phase. Die Brücken sind Rückgrat einer der wichtigsten innerstädtischen Nord-Süd-Verbindungen. Für die nun anstehende Bauphase ist nach Angaben der Stadt eine Sperrung der Brücken erforderlich. Ab Montag, 25. September, schließen die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) die neuen Brücken über den Hafenkanal und die Ruhr an das Straßennetz und Straßenbahngleise an. Die Arbeiten erforderten eine Vollsperrung des Brückenzuges, da vorab das alte Brückenbauwerk über den schon seit Jahren verfüllten Kaiserhafen abgebrochen und im Anschluss ein Erdwall aufgeschüttet werden muss. Zeitgleich erfolgt auf der Kaßlerfelder Seite der Anschluss des Kreisverkehrs an die neue Ruhrbrücke.