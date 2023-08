Probleme bei der DVG Warum nur vier von elf neuen Bahnen unterwegs sind

Schlichter Verschleiß war nach Angaben der DVG-Sprecherin der Grund für die festgefahrene Bremse, die aufgrund der enormen Rauchentwicklung für einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei an der U-Bahnstation „Duisburg Hbf“ gesorgt hatte (die RP berichtete). Der geistesgegenwärtige Straßenbahnfahrer hatte schnell zum Feuerlöscher gegriffen und so Schlimmeres verhindert. „Die Bahnen sind jahrzehntealt – da kann so etwas schon mal vorkommen“, so Kathrin Naß. Das heißt aber auch: Es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass ein solcher Unglücksfall noch einmal auftritt. Ausgeschlossen ist er dennoch nicht.