Corona-Zahlen in Duisburg : In nur noch drei Stadtbezirken liegt die Inzidenz über 100

Das Impf- und Testzentrum am Theater am Marientor. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In den sieben Stadtbezirken von Duisburg stecken sich immer weniger Menschen mit dem Coronavirus an. In Homberg/Ruhrort/Baerl, Walsum, Mitte und Süd ist die Inzidenz unter die kritische Marke gefallen. Für Lockerungen ist aber der stadtweite Wert wichtig.

Auch in Duisburg sinkt derzeit die Sieben-Tage-Inzidenz deutlich. Zum ersten Mal seit Anfang März ist der Wert in der Stadt unter die kritische Marke von 100 gefallen. Ab dem kommenden Wochenende dürften damit Lockerungen möglich sein. In den Stadtbezirken entspannt sich die Lage ebenfalls: In vier von sieben Bezirken liegt die Inzidenz mittlerweile unter 100 (Stand: 17. Mai, 20 Uhr). Vergangene Woche schaffte das nur der Bezirk Süd.

Am stärksten gesunken ist die Inzidenz in Homberg/Ruhrort/Baerl. Lag der Wert dort vergangene Woche noch bei 119,7, liegt er nun bei 63,5. Ebenfalls unter 100 kommen die Bezirke Walsum, Mitte und Süd. In Hamborn, Meiderich/Beeck und Rheinhausen ist die Inzidenz weiter im dreistelligen Bereich. Für Lockerungen ist allerdings allein die stadtweite Inzidenz ausschlaggebend.

Die Inzidenzen im Einzelnen:

Walsum 97,5

Hamborn 124,1

Meiderich/Beeck 138,7

Homberg/Ruhrort/Baerl 63,5

Mitte 95,4

Rheinhausen 112,7

Süd 52,1

