Kultur in Duisburg Nur mit Anmeldung ins Museum DKM

Ab sofort ist das Museum DKM an der Güntherstraße 13-15 an jedem Mittwoch (außer an Feiertagen) von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Aber auch an diesem Wochentag darf man das Museum nur nach vorheriger Anmeldung besuchen. Dafür ist im Eintrittspreis von zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro) auch die Teilnahme an einer etwa eineinhalbstündigen Führung durch die Museumssammlung inbegriffen. Die Führungen werden jeweils von Klaus Maas und Dirk Krämer persönlich oder durch wissenschaftliche Mitarbeiter der Stiftung DKM (das Kürzel steht für Klaus Maas und Dirk Krämer) durchgeführt. Bis auf Weiteres werden drei Führungen an jedem Mittwoch angeboten, und zwar um 10.30 Uhr, um 13.30 Uhr und um 16.30 Uhr. Führungen können auf Deutsch, Englisch, Spanisch und Italienisch gebucht werden.