Zwei Bezirk haben eine Inzidenz von unter 35 : Nur im Süden steigt die Inzidenz noch

Duisburg Alle Stadtbezirke haben inzwischen eine Inzidenz von unter 100. In sechs von sieben Bezirken sind die Zahlen in der sechsten Kalenderwoche rückläufig gewesen.

Auch in der sechsten Kalenderwoche sind die Infektionszahlen in den Duisburger Stadtbezirken rückläufig. Kein Bezirk hat eine Inzidenz über 100, in fünf von sieben Stadtbezirken liegt sie sogar unter einem Wert von 50. In den linksrheinischen Bezirken Homberg/Ruhrort/Baerl und Rheinhausen liegt sie sogar schon unter 35. Das ist der neue Grenzwert. Wird er unterschritten, sind Lockerungen möglich.

Die Inzidenz ist in sechs von sieben Bezirken gesunken, nur im Süden ist sie von 35,6 auf 46,6 gestiegen. Der Bezirk mit der höchsten Inzidenz war wieder Hamborn mit 84,7. In diesem Bezirk hatte sie in der fünften Kalenderwoche noch bei 95,3 gelegen. Besonders auffällig sind die Rückgänge in Homberg/Ruhrort/Baerl und Rheinhausen: Hier hatte es in der fünften Kalenderwoche noch Inzidenzwerte von über 70 gegeben, inzwischen sind sie auf 29,3 beziehungsweise 34,5 abgerutscht. In der Vergangenheit hatte sich allerdings immer wieder gezeigt, dass größere Ausbrüche, etwa in Alten- und Pflegeheimen oder in Flüchtlingsunterkünften, schnell für stark schwankende Zahlen in einem ganzen Stadtbezirk sorgen können.