Kontrollen in Bussen und Bahnen : Maskenkontrolleure verhängen nur ein Mal ein Bußgeld

Kontrollen in Bussen und Bahnen

Maskenkontrollen an der U-Bahnstation Steinsche Gasse. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Die regelmäßigen Kontrollen zeigen scheinbar allmählich Wirkung. Allerdings gibt es immer noch mehrere hundert Duisburger, die jede Woche ohne Maske in Bus und Bahn erwischt werden.

In der vergangenen Woche haben die Ticketprüfer der Duisburger Verkehrsgesellschaft (DVG) insgesamt 34.034 Fahrgäste in den Bussen und Bahnen im gesamten Liniennetz sowie an den Haltestellen kontrolliert.