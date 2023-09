Null-Toleranz-Aktion der Stadt Duisburg Der ewige Kampf gegen den Müll in Marxloh

Wie schon so oft in den vergangenen Jahren haben Mitarbeiter des Bürger- und Ordnungsamts in Zusammenarbeit mit den Wirtschaftsbetrieben Duisburg (WBD) in der Woche vom 4. bis 10. September eine „Null-Toleranz“-Aktion in Marxloh und Walsum durchgeführt. In diesem Zeitraum waren die Mitarbeiter der Abfallaufsicht wochentags und am Wochenende mit einer Früh- und Spätschicht im Stadtteil präsent. Und nach Verstößen, insbesondere was den Müll angeht, mussten sie nicht lange suchen.