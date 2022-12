Stahlwerk im Duisburger Süden Neubaur fordert Erhalt von HKM

Bei HKM in Duisburg arbeiten laut IG Metall 3100 Menschen. Die Gewerkschaft hatte die Gesellschafter des Unternehmens daher bereits Anfang Dezember aufgefordert, sich zur Zukunft des Stahlwerks zu bekennen und in dessen Umrüstung zu investieren. „Die verbleibenden Gesellschafter sowie die Geschäftsführung der HKM sind im konstruktiven Dialog bezüglich Dekarbonisierung, zukünftige Mengenbedarfe und Finanzierung“, hatte seinerzeit ein Salzgitter-Sprecher erklärt. Nach damaligen Angaben des HKM-Geschäftsführers Gerhard Erdmann wird noch an einem Transformationskonzept gearbeitet. Es soll bis zum Sommer 2023 vorliegen. Man rechne für eine erste Direktreduktionsanlage mit Investitionskosten in Höhe von rund zwei Milliarden Euro.