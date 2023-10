Sabine Leutheusser-Schnarrenberger NRW-Antisemitismusbeauftragte besucht Jüdische Gemeinde in Duisburg

In diesen Tagen macht sich die Jüdische Gemeinde große Sorgen. Um Freunde und Verwandte in Israel, aber auch um die Sicherheit hier in Duisburg. Am Montag war nun die Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW, Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, zu Besuch. Nach den pro-palästinensischen Demos in der Stadt drückte sie ihre Solidarität aus. „Die Bilder aus Duisburg waren erschreckend. Es ist absolut indiskutabel, den Terror der Hamas zu rechtfertigen“, sagte die ehemalige Justizministerin. Ein mögliches Verbot des Netzwerkes Samidoun begrüßte sie ausdrücklich.