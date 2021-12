Stadtentwicklung : Novitas zieht vom Five Boats ins Quartier I

Novitas zieht vom Five Boats ins Quartier I

So soll das künftige Gebäude einmal aussehen, in dem die Novitas BKK Ankermieter wird. Foto: Aurelis

Das letzte freie Grundstück im Quartier I am Duisburger Hauptbahnhof wird bebaut: Wie das Immobilienunternehmen Aurelis als Eigentümer mitteilt, unterzeichnete die Betriebskrankenkasse Novitas BKK einen langfristigen Mietvertrag

Insgesamt mietet die Krankenkasse über 10.000 Quadratmeter Fläche und 135 Stellplätze in der Tiefgarage. Aurelis wird für die Mieterin auf dem rund vier Hektar großen Grundstück mit der Adresse Zum Portsmouthplatz Nr. 22 ein neues Bürogebäude errichten. Die Novitas BKK wird 84 Prozent der Mietfläche nutzen, das sechste Obergeschoss bleibt vorerst frei.

Die Baugenehmigung für das Gebäude wurde bereits erteilt, die Beauftragung des Generalunternehmers stehe kurz bevor, so das Unternehmen. 2022 soll Baubeginn sein. Voraussichtlich im vierten Quartal 2024 sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Novitas BKK einziehen. Die Geschäftsräume im Five Boats an der Schifferstraße werden zum gleichen Zeitpunkt frei.