Arbeitslosenquote in Duisburg stagniert 876 Ausbildungsplätze sind noch unbesetzt

Zudem werden noch verschiedene Aktionen an wie Speed-Datings angeboten, um Betriebe und künftige Azubis unkompliziert zusammenzubringen. So gibt es zum Beispiel am Mittwoch, 6. September, ein Azubi-Speed-Dating an der Heinrich-Heine-Gesamtschule in Rheinhausen. Es wird organisiert von der Niederrheinischen IHK. Dabei werden insgesamt 18 Firmen an der Schule ihr Ausbildungsangebot vorstellen. Neben den Schülerinnen und Schülern des 10. und 11. Jahrgangs der Heinrich-Heine-Gesamtschule werden auch Oberstufenschüler der Lise-Meitner-Gesamtschule in Rheinhausen und des Albert-Einstein-Gymnasiums in Rumeln-Kaldenhausen an dem Speed-Dating teilnehmen.