Duisburger Immobilienmarktbericht 2022 „Nirgendwo ist mehr Wohnraum zu fairen Preisen verfügbar“

Rasmus C. Beck, Geschäftsführer der Duisburg Business & Innovation (DBI) zeigte sich bei der Vorstellung des Immobilienmarkts 2022 gewohnt optimistisch: „Nirgendwo in der Republik ist die Dichte der Bevölkerung größer und gleichzeitig mehr Wohnraum zu fairen Preisen verfügbar. Deswegen lohnt es sich, in Duisburg auf die einzigartige Entwicklung von urbanem Wohnen und neuen Gewerbeflächen zu setzen – halbes Risiko, doppelte Chancen. Bei uns kann man sich das gute Leben noch leisten, während man in anderen Städten nicht mal mehr für Geld etwas bekommt.“