Barbara Hendricks unterstützt SPD-Kommunalpolitiker : Kampf um breitere Radwege

Duisburg SPD-Politiker aus Duisburg, Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen Vluyn hoffen auf den Einfluss der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks.

Der Brückenbau sei das große Thema, sagte Anja Reutlinger, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende in Moers, die das Pressegespräch am Rheinbistro „Ziegenpeter“ in Duisburg-Hochfeld anmoderierte. Den Brückenbau fasste sie dabei ganz real und symbolisch zugleich auf. Zum einen ging es um den geplanten Neubau der A 40-Brücke, der die beiden Rheinseiten verbindet, zum anderen anderen teilte die Kommunalpolitikerin mit, dass sich bei diesem Thema die SPD-Mandatsträger aus Duisburg, Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zusammengeschlossen haben, um gemeinsam ihrer Forderung nach einem angemessenen Ausbau der Radwege Gewicht zu geben. Und nicht nur das: Mit der ehemaligen Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD), die nach wie vor Mitglied des Bundestages ist, konnten sie eine prominente Mitstreiterin für ihr Anliegen gewinnen.