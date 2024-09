Neueröffnung in Duisburgs City Wie der „Bücherzirkus“ im alten Galeria-Gebäude funktioniert

Duisburg · Das Galeria-Gebäude in der Duisburger City hat einen neuen Mieter. Bereits in der kommenden Woche soll dort das ungewöhnliche Verkaufskonzept eines niederländischen Geschäftsmanns an den Start gehen. Auch das Parkhaus hat wieder geöffnet. Was geplant ist.

12.09.2024 , 15:35 Uhr

Das Verkaufskonzept gibt es auch an anderen Standorten in Deutschland. Foto: Mirko Boy