Sieben Prozent weniger als 2007 : NGG warnt vor Kneipensterben in Duisburg

Duisburg Innerhalb von zehn Jahren haben 46 Gastronomien in Duisburg geschlossen. Zwischen 2007 und 2017 haben damit knapp sieben Prozent der Gaststätten, Kneipen oder Eisdielen zugemacht.

Zuletzt zählte die Stadt 660 gastronomische Betriebe, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mitteilt. Die NGG beruft sich auf Zahlen des Statistischen Landesamts – und warnt vor einem weiteren Kneipensterben. „Vom Fußballabend in der Bar bis zum Grünkohlessen mit dem Sportverein – die Gastronomie steht für ein Stück Lebensqualität“, so NGG-Geschäftsführer Hans-Jürgen Hufer. Mit den Schließungen stehe nicht nur ein Teil der Alltagskultur auf dem Spiel. Es seien auch etliche Arbeitsplätze in der Region in Gefahr.