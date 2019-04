Nextlevel spielen im Gleis 3 : Ein Benefizkonzert fürs Duisburger Kinderdorf

Großenbaum Am 4. Mai spielen Nextlevel im Gleis 3 für das Kinderdorf Duisburg. Karten gibt es im Vorverkauf.

Seit knapp zehn Jahren spielen Nextlevel regelmäßig im Gleis 3. Ihr nächster Auftritt dort wird allerdings eine Premiere sein: Am kommenden Samstag, 4. Mai, spielt die Band aus dem Duisburger Süden an der Angermunder Straße für den guten Zweck. Vom Benefizkonzert profitieren soll das Kinderdorf Duisburg. „Ein Teil des Eintritts geht ans Kinderdorf“, erklärt Walent Kristic, Inhaber vom Gleis 3; auch wenn natürlich erst einmal der finanzielle Aufwand für die Technik eingespielt werden soll. Der Eintritt für das Konzert kostet im Vorverkauf zwölf Euro, an der Abendkasse 13 Euro. Walent Kristic kündigt schon mal an: „Wir gehen auch noch mal mit dem Hut rum.“ Auch ein Teil der Getränkeeinnahmen an diesem Abend soll an das Kinderdorf Duisburg fließen.