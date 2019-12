New York Gospel Stars : Gefühlvolle Interpretatinen und kraftvoll-voluminöser Gesang

Duisburg In der Rheinhausener Erlöserkirche gastierte mit den New York Gospel Stars eine der weltbesten Gospel-Formationen.

Spätestens seit dem Film „Sister Act“ weiß man, dass Gottesdienste eine Menge Spaß machen können. Der Schlüssel dafür ist die Gospelmusik. Bei den afro-amerikanischen Gesängen handelt es sich um des Ausdruck des innigen Glaubens und der Hoffnung auf Freiheit. Die Texte stammen größtenteils direkt aus der Bibel und werden musikalisch rhythmisch stark betont. All dies konnten die Besucher in der Erlöserkirche an der Beethovenstraße in Rheinhausen jetzt mit erleben. Zu Gast war eine der weltbesten Gospel-Formationen, die New York Gospel Stars. Die Sängerinnen und Sänger begeisterten von der ersten Minute an. Begleitet wurden sie dabei von einem Duo am Keyboard und Schlagzeug.

Ahmed Wallace ist bereits seit der ersten Deutschlandtournee mit dem Ensemble dabei und ein fester Bestandteil des Gospelchores. Er übernahm an diesem Abend auch die Moderation, die ihm sichtlich viel Freude bereitete. Von Anfang an verstanden es die Sänger, das Publikum in ihren Bann zu ziehen. Teilweise fiel es den Zuhörern überhaupt nicht schwer, die Lieder mitzusingen. „Kumbaya my Lord“ und „Oh when the saints“ wurden kräftig rhythmisch mitgeklatscht bis hin zu „Oh Happy day“. Bei „This little light of mine“ gingen die Hände in die Höhe und auch „Hallelujah“ erhallte hundertfach im Kirchenraum.