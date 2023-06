Einsatz in Marxloh Neun verletzte Polizisten nach Verlobungsfeier in Duisburg

Ein Polizeieinsatz während einer Verlobungsfeier in Duisburg-Marxloh endete mit Verletzten auf beiden Seiten. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Ruhestörungs-Einsatz am Sonntagmittag an der Dahlstraße insgesamt neun Polizistinnen und Polizisten sowie zwei Gäste verletzt.