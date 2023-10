Neubau in Neumühl Neues Straßenverkehrsamt an Duisburg übergeben

Die Laufwege in dem 16,8-Millionen-Euro-Bau seien so geplant, dass sich die täglich bis zu 550 Kunden, die die Stadt erwartet, auch in den besucherintensiven Bereichen zurechtfinden, heißt es von der Dig. Vor allem die Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde stand hierbei im Fokus der Planer. Sie sollen getrennte Wartezonen bekommen und von kurzen Wegen profitieren. „Ob bei der Planung oder beim Bau: Was wir hier wieder einmal erlebt haben, ist ein weiteres Beispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen Duisport, der Stadt Duisburg, dem Immobilien-Management Duisburg und allen weiteren Projektbeteiligten“, so Nennhaus.