Anmeldungen sind noch möglich : Neujahrslauf der Kindernothilfe findet 2022 virtuell statt

SÜDEN Aufgrund der Entwicklung der aktuellen epidemiologischen Lage findet der Kindernothilfe-Neujahrslauf in diesem Jahr nur virtuell statt. Das hat aber auch durchaus seine Vorteile für die Teilnehmer.

. „Es ist sehr schade, dass wir die Präsenzveranstaltung am 8. Januar an der Regattabahn in Duisburg absagen müssen, aber Sicherheit und Gesundheit haben für uns höchste Priorität“, sagt Angelika Böhling, Pressesprecherin der Kindernothilfe. Anmeldungen für den virtuellen Neujahrslauf sind weiterhin möglich unter www.Kindernothilfe-Neujahrslauf.de im Netz.