Arbeit fürs Schifffahrtsmuseum : Ruhrort-Mosaik auf der Zielgeraden

Duisburg Im Binnenschifffahrtsmuseum wird am 5. Mai ein außergewöhnliches Wandbild enthüllt.

Am Sonntag, dem 5. Mai, ist es soweit: Dann wird im Museum der Deutschen Binnenschifffahrt in Ruhrort ein großes Wand-Mosaik enthüllt. Entstanden ist das Kunstwerk unter der Leitung von Fotograf und Filmer Frank-M. Fischer (Idee und Dokumentation), der Museumsmitarbeiterin Gaby Krützberg (Idee und Koordination) sowie dem Bildhauer Mohamad Alnatour (künstlerische Realisation) in rund fünfmonatiger Arbeit. Mitgemacht an dem außergewöhnlichen Kunstprojekt hätten insgesamt etwa 100 Teilnehmer, wie Fischer und Krützberg im Gespräch mit dieser Zeitung berichteten. „Beteiligt daran waren Mädchen und Jungen, Frauen und Männer, Deutsche und Nichtdeutsche, alle im Alter zwischen sechs und 80 Jahren.“