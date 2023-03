Standort gefunden Neues Duisburger Tierheim soll in den Businesspark Asterlagen

Das städtische Tierheim in Neuenkamp entspricht schon lange nicht mehr den heutigen Anforderungen. Eine umfangreiche Sanierung der vorhandenen Einrichtung sei mit Blick auf die schlechte Bausubstanz nicht realisierbar. Um den Anforderungen an eine artgerechte Tierhaltung zu erfüllen, sei daher ein Neubau des Tierheims unumgänglich, so die Stadt.