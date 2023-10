Wirtschaftsförderung in Duisburg Wie dieses neue Team Leerstände bekämpfen will

Als nächster Schritt ist die Einführung eines digitalen Leerstand-Management-Tools geplant. Damit ließen sich Leerstände in der Innenstadt und in den Bezirken digital vermitteln, aber ebenso im Sinne eines Frühwarnsystems rechtzeitig erfassen, so die DBI. Zudem soll die Integration der ethnischen Ökonomie, also die unternehmerischen Aktivitäten von Migrantinnen und Migranten, in die strukturellen Netzwerke noch gezielter als bislang erfolgt verfolgt werden. Auch mit den bereits bestehenden Werbegemeinschaften sowie der Stadtverwaltung wird weiter der Austausch gefördert, um die gemeinsamen Herausforderungen zu bewältigen.