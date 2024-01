Uni-Campus in Duisburg-Neudorf Neues Parkhaus mit zehn Ebenen und vielen Ladesäulen

Das Parkhaus soll auf dem Duisburger Campus der UDE in zentraler Lage auf einem Teil der bestehenden Parkflächen im nördlichen Teil an der Carl-Benz-Straße errichtet werden. Mit einer Länge von 59 Metern und einer Breite von 33 Metern werde das Parkhaus auf zehn Ebenen insgesamt 365 Stellplätzen bieten, so der BLB. „Der Neubau wird als Eins-zu-Eins-Ersatz zu den vorhandenen Stellplätzen errichtet. Damit können wir den ruhenden Verkehr zentral bündeln und die bisherigen Flächenparkplätze zur Campusentwicklung und zur Schaffung eines „Grünen Campus“ nutzen. Somit realisieren wir, ohne weitere Flächen zu versiegeln, ein nachhaltiges Parkhaus für die Universität“, sagt Till Neschen, Leiter der Niederlassung Duisburg des BLB NRW.