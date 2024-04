Firmengelände in Wanheimerort Neues Leben im Handwerkerhof

Zum Ausklang erfuhren die Teilnehmer, dass Jens Lobert die Namensrechte der ehemaligen Rheingoldbrauerei aus Friemersheim erworben hat und für die Zukunft die Produktion auf dem Gelände plant. „Der CDU-Ortsverband Hochfeld/Wanheimerort begrüßt die Entwicklung des lange brachliegenden Geländes. Weiterhin bewegt sich in Wanheimerort aktuell sehr viel, neben dem kontinuierlichen Wachsen von Ansiedlungen auf dem Handwerkerhof entsteht gegenüber auf dem ehemaligen Didiergelände ein Hornbach Baumarkt mit Drive In, eine Mr. Wash Filiale und die neue Gesamtschule Mitte/Süd mit einer 5-fach Turnhalle“, erklärte CDU-Ortsverbandschef und stellvertretender Bezirksbürgermeister Mitte, Joachim Schneider. Die Firmenansiedlungen brächten viele sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze in den Stadtteil. Das sei auch auch positiv für die Stadt Duisburg.