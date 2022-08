Innenstadt in Duisburg : Warum diese Pavillons abgerissen werden sollen

Die Pavillons sollen im Zuge der weiteren Innenstadt-Entwicklung verschwinden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Pavillons vor der Königsgalerie am Kuhtor in der City sollen abgerissen werden. Das sieht das neue Integrierte Handlungskonzept für die Innenstadt (IHI 2022) vor. Mehr Grün, weniger Parkplätze, Umbauten – wie die Innenstadt in den nächsten Jahren wieder attraktiver gemacht werden soll.