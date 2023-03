Universität Duisburg-Essen Neues Handbuch zu Theodor Fontane von mehr als 100 Forschern

Das in sechsjähriger Arbeit entstandene Buch enthält auf 1465 Seiten 200 Beiträge weltweit, wie die Herausgeber am Donnerstagabend in Duisburg mitteilten. Nach Worten des Germanisten Rolf Parr von der Universität Duisburg-Essen enthält das Theodor Fontane Handbuch „den aktuellen Wissensstand zum bedeutendsten Autor des deutschen Realismus“. Die Neuerscheinung sei das umfangreichste Autoren-Handbuch auf dem Buchmarkt, sagte Parr, der einer der vier Herausgeber ist.