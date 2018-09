Duisburg: Neuer Weltrekord auf der Riesenrutsche

Ab geht’s: Die wilde Rutschpartie zog am Wochenende die Besucher in Scharen an. Zum Teil gab es lange Wartezeiten, die sich aber gelohnt haben, wie die Teilnehmer bekundeten. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Zum ersten Mal machte die „City Slide“ - Tour am vergangenen Wochenende in Duisburg Station. Die 100 Meter lange Rutsche war offen für jedermann. Nebenbei wurde auch noch der Weltrekord im Speedsliden geknackt.

An diesem Wochenende war es dann aber soweit. Die 15 Meter hohe und 100 Meter lange aufblasbare Rutschrampe war auf dem König-Heinrich-Platz nicht zu übersehen. Auch nicht die lange Schlange vor der Rutschburg. Offensichtlich fanden viele Duisburger es faszinierend, noch einmal Urlaubsmomente mitten in der City genießen zu können.

Von Beginn an ist auch das Duisburger Touristikunternehmen Schauinsland-Reisen als Sponsor mit im Boot. Für Event-Manager Riedel der ideale Partner: „Unser Sommerspaß passt wohl gut zu dem Reiseunternehmen, der Bezug zu Sonne, Wasser und Urlaub ist ja auch gegeben.“ Der Rutsch-Event hat aber nicht nur einen hohen Spaßfaktor, rein sportlich geht es auch zur Sache. In jeder Stadt wird der schnellste „Slider“ ermittelt, in Duisburg fand am Wochenende das große Finale statt. Am Sonntag durfte sich Alexander Esau, der sich als zeitschnellster Duisburger qualifiziert hatte, mit den Siegern aus Stuttgart, München, Köln und weiteren Städten messen und um den Gesamtsieg rutschen. Gleichzeitig sollte versucht werden, den Weltrekord im „Speedsliden“ zu unterbieten. Der stammt aus dem Jahr 2013 und wurde von einem Australier in Brisbane aufgestellt. Der brauchte für die 100-Meter Strecke nur superschnelle 9,33 Sekunden. Damit alles mit rechten Dingen zugeht, war Eva Ricarda vom Deutschen Rekordinstitut vor Ort, um eventuell den neuen Rekord ganz offiziell zu bestätigen.