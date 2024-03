Anmeldezahlen an weiterführenden Schulen Das ist der neue Spitzenreiter unter Duisburgs Gymnasien

Die Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesamtschule in Hamborn ist auch in desem Jahr stadtweit die weiterführende Schule mit den meisten Anmeldungen. 282 Kinder sind dort nach Angaben der Stadt zum Schuljahr 2024/2025 neu angemeldet worden, im Vorjahr waren es noch 335 gewesen. Aber selbst aus den 282 Anmeldungen ließen sich rein rechnerisch zehn Eingangsklassen bilden. Insgesamt gab es an den Duisburger Gesamtschulen nach 2372 Anmeldungen in diesem Jahr mit 2192 deutlich weniger.