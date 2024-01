Neuer Mietspiegel gilt ab Februar Hauseigentümer in Duisburg kündigen steigende Mieten an

Der neue Mietspiegel soll als Richtschnur zur Ermittlung der „ortsüblichen Vergleichsmieten“ in Duisburg dienen. „Die ermittelten Mietwerte bieten den Mietparteien eine Orientierungsmöglichkeit, um in eigener Verantwortung eine Miethöhe zu vereinbaren“, teilte die Stadt jetzt mit. Was in diesem Falle „eigene Verantwortung“ bedeutet – darüber könnte es bei Mietern und Vermietern unterschiedliche Auffassungen geben.