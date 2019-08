Kriminalroman : Irene Scharenberg schickt Duisburger Kommissar auf die Insel

Irene Scharenberg bei einer Lesung im vergangenen Jahr im Rahmen der Literaturtage in Kamp-Lintfort. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Duisburg Autorin Irene Scharenberg schickt ihren Kommissar Pielkötter in ihrem neuen Kriminalroman „Stirb zweimal“ zur Reha auf die Insel Norderney. Natürlich bleibt es da nicht bei Gruppensitzungen und Gymnastik.

Regionalkrimis sind in der Literatur längst zu einem eigenen Genre geworden. Da wird im Klever Land, in der Eifel oder der Toskana ermittelt. Der Reiz dieser Kriminalromane besteht nicht zuletzt darin, dass unerhörte Begebenheiten wie Morde, Geiselnahmen oder Jahrhundertdiebstähle in einer für den Leser vertrauten Umgebung stattfinden. Da sind Verbrecher, Opfer und Polizisten auf Straßen und in Ortschaften unterwegs, auf der die Leser dieser Krimis auch im Alltag unterwegs sind. Wer möchte, kann die Verfolgungsjagden anhand von Straßenkarten nachvollziehen.

Eine Steigerung dieser Art von Kriminalliteratur sind Inselkrimis. Hier ist der Wiedererkennungswert noch viel größer, weil der Schauplatz des Geschehens naturgemäß besonders erkennbar begrenzt ist. Die Duisburger Autorin Irene Scharenberg hat bislang sechs Regionalkrimis geschrieben, bei dem das Ermittlerteam um Pielkötter/Barnowski aus dem Duisburger Kommissariat die Verbrecher aus dieser Region zur Strecke bringt. Bei ihren folgenden Kriminalromanen unterläuft Irene Scharenberg listigerweise ihr eigenes Regionalkrimi-Konzept: Sie verwandelt ihre Ruhrgebietskrimi-Reihe in eine Inselkrimi-Reihe, die auf Norderney spielt.

Info Irene Scharenberg schreibt seit 15 Jahren Vita Irene Scharenberg ist in Duisburg aufgewachsen und hat hier Chemie und Theologie für das Lehramt studiert. Seit dem Jahr 2004 sind viele ihrer Kurzgeschichten in Anthologien und Zeitschriften erschienen. 2009 veröffentlichte sie ihren ersten Pielkötter-Roman. Krimi Der „Inselkrimi“ erscheint im Verlag Prolibris, Kassel. 208 Seiten, 12,95 Euro.

Die Duisburger Autorin schafft die Verbindung zwischen Duisburg und Norderney durchaus plausibel: Bei seinem sechsten Fall wurde Kommissar Pielkötter durch einen Pistolenschuss schwer verletzt. Nach dem Krankenhausaufenthalt wird er für vier Wochen zur Reha nach Norderney geschickt, übrigens eine Insel, die Irene Scharenberg gut kennt. Wie es das Genre so will, geschieht in der Reha ein Mord, den Kommissar Pielkötter im Vorgängerband „Tödliches Bad“ natürlich aufklärt. Die Strapazen waren indes für Pielkötter so groß, dass ihm der Arzt eine vierwöchige Verlängerung der Reha verordnet. Und natürlich wird schon bald aus dem Rekonvaleszenten auch in der Reha-Verlängerung wieder ein Ermittler. „Stirb zweimal“ betitelt Irene Scharenberg ihren neuen und vorerst wohl letzten Norderney-Krimi mit Pielkötter in der Hauptrolle.

Ein wenig mutet dieser Titel wie die Überschrift eines Bond-Films an („Man lebt nur zweimal“, hieß der). Ganz so temporeich geht es in dem Roman allerdings nicht zu. Gleichwohl macht es Spaß, den Roman zu lesen. Neben der Kriminalhandlung gefallen die heiteren Milieuschilderungen aus dem Rehaklinik-Alltag. Zwar ist die Norderneyer „Kur- und Rehabilitätsklinik am Deich“ eine Erfindung der Autorin, doch klingen die sarkastischen Beschreibungen der gruppentherapeutischen Sitzungen ziemlich authentisch.

Der Fall selber könnte auch von der Wirklichkeit inspiriert worden sein. Es geht um einen Immobilienunternehmer, der Geschäfte machen möchte, die sich nicht mit dem Selbstverständnis vieler Inselbewohner vereinbaren lassen. Da hat Irene Scharenberg eine aktuelle Diskussion geschickt in die Kriminalhandlung, bei der es natürlich auch um Eifersucht, verlassene Geliebte und Ehebruch geht, aufgegriffen. In der zweiten Krimihälfte zieht die Autorin die Spannung deutlich an. Zum Finale hat sie auch noch eine Pointe im Krimiköcher, die durchaus zündet.