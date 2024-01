Kultur in Duisburg „EarFest 2024“ mit ganz besonderen Performances

Mit der Finissage der Ausstellung „Was uns verbindet“ (die RP berichtete) am kommenden Sonntag und dem dreitägigen „EarFest 2024“ am Wochenende darauf meldet sich der Veranstaltungsort „EarPort“ am Philosophenweg im Duisburger Innenhafen mit bildender Kunst und Performance-Konzerten zurück. Alle Veranstaltungen sind eintrittsfrei und durch Unterstützung der Stadt Duisburg und des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen ermöglicht worden.