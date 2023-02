Machbarkeitsstudie zur Tiefengeothermie Wie heißes Tiefenwasser die Wärmewende einläuten soll

Hierbei werden natürliche Tiefenwasservorkommen in 1500 bis 4000 Meter Tiefe mithilfe zweier Bohrungen erschlossen. In der Förderbohrung gelangt das heiße Wasser an die Oberfläche, wo es seine Energie an ein Fernwärmenetz abgibt, bevor es zurück in die Entnahmeschicht geleitet wird. Die derzeitige Machbarkeitsstudie prüft unter anderem, ob unterhalb der Städte Duisburg und Düsseldorf wasserführende Schichten in geeigneter Tiefe vorhanden sind.