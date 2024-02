Duisburger Akzente Küsse für die Familienbande

Duisburg · Die neue Kunstgalerie „Yotomy" in der Innenstadt und der Duisburger Kunstverein am Weidenweg 10 beteiligen sich gemeinsam an den Duisburger Akzenten. Was es dort alles in der nächsten Zeit zu entdecken gibt.

28.02.2024 , 07:38 Uhr

Frank Wohlfarth mit einem MItglied der „Blechfamilie“. Foto: Peter Klucken

Von Peter Klucken