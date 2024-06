Neue Kulturveranstaltung in Duisburg Vielseitiges Musik- und Kulturprogramm bei „Subtopia“ im Stapeltor

Subkulturelle Kreativität, das ist Musik, Text und Kunst in einem. Für dieses Bündel gibt es nun auch eine Veranstaltung in Duisburg: das „Subtopia“. Zum ersten Mal startet am 29. Juni die Veranstaltung, ab 16 Uhr mit einer Ausstellung und dem sogenannten „Creative Space“, wo eigene Ideen entstehen und verwirklicht werden können, so die Veranstalter. Weiter geht es mit einem Bühnenprogramm und der Clubnacht. Das „Subtopia“ hat das soziokulturelle Zentrum Stapeltor in Kooperation mit dem Platzhirsch Festival geplant.