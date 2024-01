Neue Karte mit KI-Unterstützung Wo es in Duisburg sehr gute Wohnlagen gibt

Fragt man einen Makler, was ausschlaggebend für den Wert einer Immobilie ist, lautet die Antwort meist: Lage, Lage, Lage. Aber was heißt das? Wann ist eine Lage wirklich gut, was ist dabei zu berücksichtigen? Häufig reicht schon die Angabe einer Postleitzahl, um in einschlägigen Internetportalen den Immobilienwert schätzen zu lassen. Seriös ist das nicht. Nun bietet der Gutachterausschuss für Grundstückswerte in Duisburg mit einer neuen Wohnlagenkarte ein mächtiges Tool an, in dem sich die Aufteilung in einfache, mittlere, gute und sehr gute Wohnlagen straßengenau nachvollziehen lässt. Diese Detailtreue ist natürlich mit einer entsprechend großen Datenmenge verbunden. So lässt sich die 39 Megabyte große PDF-Datei am PC nur vergleichsweise langsam öffnen – sie offenbart dann aber verblüffende Fakten.