Neue Feuerwache in Rheinhausen „Ein erstklassiges Umfeld für das tägliche Einsatzgeschehen“

Rheinhausen · Die Duisburger Infrastrukturgesellschaft (dig) hat die neue Feuerwache 6 an der Neuen Krefelder Straße in Rheinhausen jetzt in einem feierlichen Akt an die Feuerwehr der Stadt Duisburg übergeben. Ende des Monats soll hier der normale Betrieb aufgenommen werden.

06.03.2023, 17:12 Uhr

Von link: IMD-Geschäftsführer Wienand Schneider, Martin Murrack, Benedikt Falszewski (SPD-Landtagsabgeordneter), Matthias Palapys, Feuerwehr-Chef Oliver Tittmann, Lars Nennhaus, Bezirksbürgermeisterin Elisabeth Liß und Sören Link. Foto: duisport/krischer

„Nach einer Bauzeit von nur 14 Monaten bekommt Rheinhausen für rund 17 Millionen Euro eine moderne und funktionale Feuerwache, die nicht nur optisch hervorsticht, sondern auch den Kameradinnen und Kameraden ein erstklassiges Umfeld für das tägliche Einsatzgeschehen bietet“, so Oberbürgermeister Sören Link. Bereits im Dezember 2022 wurde die Wache durch die dig termingerecht und unter Einhaltung des Budgets fertiggestellt. Seitdem wird sie von der Feuerwehr eingerichtet und technisch auf den ersten Einsatz vorbereitet. Ende März 2023 soll sie dann auch offiziell den Betrieb aufnehmen. „Wir freuen uns, dass wir erneut einen wichtigen Teil dazu beitragen konnten, die Infrastruktur in Duisburg weiterzuentwickeln. Die neue Feuerwache verstärkt das Sicherheitskonzept der Stadt Duisburg mit modernsten Komponenten“, sagt dig-Geschäftsführer Lars Nennhaus. Ein Toter und drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Duisburg Ursache noch unklar Ein Toter und drei Verletzte bei Wohnungsbrand in Duisburg Die Feuerwache 6 wird künftig nicht nur eine redundante Leitstelle für die Hauptfeuerwache in Duissern sein, sie setze durch die im Raum Duisburg einzigartige Desinfektionsanlage auch moderne Maßstäbe für die tägliche Arbeit der Feuerwehr und des Rettungsdienstes, so die Verantwortlichen. „Die Feuerwache 6 ist das erste Gebäude von weiteren Feuerwehrgebäuden, die in den nächsten Jahren folgen werden – und das wird auch allerhöchste Zeit. Ich freue mich für die Kolleginnen und Kollegen der Feuerwehr, die lange auf eine adäquate Unterbringung warten mussten. Die nächsten Schritte sind der Neubau der Feuerwache 1 und mehrere Gerätehäuser für die freiwillige Feuerwehr und weitere Rettungswachen. Das ist mir als Kämmerer und Feuerwehrdezernent ein großes Anliegen“, so Stadtdirektor und Feuerwehrdezernent Martin Murrack. Auf rund 2550 Quadratmetern Nutzfläche sind in den vergangenen Monaten zwei Gebäudeteile und eine Fahrzeughalle für neun Einsatzfahrzeuge entstanden. Hinzu kommen verschiedene Sport- und Fitnessangebote im Innen- und Außenbereich für die beschäftigten Feuerwehrleute. In diesem Bereich hat auch duisport unterstützt und die beiden Tore des Fußballplatzes im Außenbereich gesponsert. Die modernen Räume würden ideale Voraussetzungen „für hochfunktionale und effizient genutzte Arbeitsplätze bieten“, heißt es. In Duisburg sind alle aufgeregt, nur der Kanzler nicht Besuch von Olaf Scholz In Duisburg sind alle aufgeregt, nur der Kanzler nicht Auch ein vorübergehender Blackout wäre kein Problem: Bei einem Ausfall des öffentlichen Stromnetzes wird die Wache durch ein Netzersatzaggregat mit jeweils 200 kVA-Leistung mit Strom versorgt und bleibt für eine mindestens 72-stündige Überbrückungszeit voll nutzbar.

(mtm)